هل ينتقل ميسي إلى الهلال السعودي؟ تقارير تكشف الأسرار

المصدر: البيان

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أفادت تقارير أن نادي الهلال السعودي، مهتم بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، حسب ما نقلت ماركا الصحيفة الرياضية الإسبانية.

فالنادي السعودي على استعداد لجذب الفائز بكأس العالم 2022 إلى البلاد بعد أن تمكن منافسه النصر من التعاقد مع كريستيانو رونالدو في صفقة لمدة عامين بعد أن انفصاله عن مانشستر يونايتد، وفقا لقناة الحرة.

ووفق "موندو ديبورتيفو"، الصحيفة الرياضية الإسبانية، فإن الهلال يعد عرضا من شأنه أن يتعاقد مع ميسي مقابل 300 مليون دولار سنويا في حال موافقته على الانتقال إلى الجانب السعودي.

وفي غضون ذلك، أفادت الأنباء أن ميسي وباريس سان جيرمان على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده، وفق ماركا.

وفي تقرير بعنوان، "ميسي أكبر أمنية للهلال"، أشارت "موندو ديبورتيفو"، إلى أن بعض التقارير تورد أن نادي الهلال السعودي ربما يعرض على ميسي ما يصل إلى 350 مليون دولار سنويا.

وحسب الصحيفة سيكون من الصعب رفض عرض كهذا، لكن من غير الواضح ما إذا كان النجم الأرجنتيني سينتقل إلى السعودية.

وتؤكد الصحيفة أن نادي الهلال متحمس جدا للتعاقد مع ميسي والبدء في الترويج لمنافسه مع رونالدو، لدرجة أنهم على استعداد لوضع أي شيء على طاولة المفاوضات لإقناعه بالتوقيع.

وأكبر أمنية للهلال هي أن يكون ميسي جزءا من الفريق الذي سيلعب كأس العالم للأندية، والتي ستقام بين 1 و11 فبراير في الرباط وطنجة. ولتحقيق هذا الحلم، فإن النادي على استعداد لتقديم أكثر من 300 مليون دولار في الموسم الواحد للنجم الكبير.

وحسب "موندو ديبورتيفو"، إذا كان ميسي على استعداد لترك باريس سان جيرمان الآن، فسيتعين على الهلال التفاوض مع النادي الفرنسي لأن ميسي يرتبط بعقد حتى 30 يونيو.

وكون باريس سان جيرمان يشارك في السعودية للعب مباراة بين نجوم النصر والهلال، يمكن لمسؤولي الهلال استغلال هذه الفرصة لبدء التفاوض مع النادي.

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