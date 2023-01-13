بتواجد الركراكي.. المرشحون لجائزة أفضل مدرب لعام 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ضمت قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب لعام 2022، وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب.

وكان الركراكي قاد المنتخب المغربي، لتحقيق إنجاز غير مسبوق على المستوى العربي والإفريقي في بطولة كأس العالم 2022، بعدما احتل المركز الرابع، وأطاح بمنتخبات كبيرة خارج المونديال مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.

وتكونت قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب لعام 2022، من خمسة مدربين هم ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، وديدييه ديشامب مدرب فرنسا، ووليد الركراكي مدرب المغرب، وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وانطلق التصويت على اختيار الأفضل في عام 2022، أمس الخميس 12 يناير ويستمر حتى 3 فبراير المقبل.

ومن المقرر، أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز ذا بيست لعام 2022، في حفل مميز يقام 27 فبراير 2023.

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