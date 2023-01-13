إنفانتينو يشيد بإنجاز منتخب المغرب المونديالي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإنجاز منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022.

وقال إنفانتينو على هامش قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2022: "فخر كبير عندما نرى الإنجاز المغربي الذي تحقق في كأس العالم 2022، وأعتقد أن المغرب جديرة باستضافة أكبر الأحداث وأثبتت ذلك في مناسبات عديدة".

وأعرب إنفانتينو عن سعادته باستضافة المغرب لمونديال الأندية، المقرر انطلاقه أول فبراير المقبل وحتى 11 من الشهر ذاته.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "كأس العالم للأندية فرصة لجمع شمل أبطال القارات في مدينتي الرباط وطنجة حيث تقام البطولة، مونديال الأندية فرصة لمتابعة نجوم الأندية".

وأتم، قائلاً: "أهنئ الفرق التي ضمنت مشاركتها في هذه المسابقة، وهي الفرق الأفضل في العالم، سنعيش حفلة كبيرة ولا يتعلق الأمر فقط بالبلدان التي تشارك أنديتها في البطولة، بل العالم أجمع سيشاهد منافساتها".

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