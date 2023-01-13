أشرف حكيمي ضمن التشكيل المثالي لعام 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختار الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، ضمن التشكيل المثالي لعام 2022.

ولعب حكيمي مع أفضل الأندية الأوروبية، بداية من ريال مدريد وانتر ميلان وبوروسيا دورتموند وأخيراً باريس سان جيرمان.

وتوج حكيمي صاحب الـ 25 عامًا بدوري أبطال أوروبا عام 2017 وكأس العالم للأندية عام 2018 مع ريال مدريد، وكأس السوبر الألماني عام 2019 مع بوروسيا دورتموند، والدوري الإيطالي مع انتر ميلان عام 2021، والدوري الفرنسي عام 2022 مع باريس سان جيرمان.

وخاض حكيمي أول مباراة مع منتخب المغرب عام 2016، وبشكل عام خاض مع أسود الأطلس ما يقرب من 60 مباراة دولية، وشارك في نسختين لبطولة كأس العالم مع منتخب المغرب 2018 و2022.

ويعتبر أشرف حكيمي هو اللاعب العربي الوحيد في التشكيل المثالي، الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، جاسكو غفارديول (لايبزيغ)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ألفونسو ديفيس (بايرن ميونيخ)

خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)

خط الهجوم: إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز