منافسة قوية على صدارة صناع الأهداف في "خليجي 25"

المصدر: وام

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يحظى لاعب منتخب البحرين مهدي فيصل الحميدان، بفرصة ذهبية للانفراد بصدارة صانعي الأهداف في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25"، مع ختام فعاليات الدور الأول للبطولة اليوم .

ويلتقي المنتخب البحريني نظيره الكويتي اليوم، ويستطيع الحميدان الانفراد بصدارة القائمة حال نجاحه في صناعة هدف أو أكثر خلال المباراة.

ويقتسم 4 لاعبين صدارة القائمة حاليا برصيد هدفين صنعهما كل لاعب حتى الآن في "خليجي 25".. وهم حسين الساعدي وأمجد عطوان نجما المنتخب العراقي، وقد تأهلا لنصف النهائي، والسعودي سميحان النابت الذي ودع البطولة مع منتخب بلاده من الدور الأول، لتكون الفرصة أمام لاعب البحرين مهدي فيصل الحميدان في الانفراد بالصدارة.

ويأتي في قائمة صناع الأهداف بالبطولة برصيد هدف واحد حتى الآن 11 لاعبا هم، حارب سهيل (الإمارات)، وأيمن حسين وضراغم إسماعيل (العراق)، وجميل اليحمدي وأحمد الكعبي وأرشد العلوي وزاهر سليمان (عمان)، وكميل الأسود (البحرين)، ومحمد وعد (قطر)، وأحمد بامسعود (السعودية).

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