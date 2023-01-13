تبون يدشّن رسمياً ملعب "نيلسون مانديلا" بالعاصمة الجزائرية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الخميس، رسمياً ملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي بالعاصمة الجزائرية.

وحضر مراسم التدشين كل من الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، وكذا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، إلى جانب حفيد الزعيم الجنوب إفريقي مانديلا، ورئيس الكاف موتسيبي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بحسب وسائل إعلام محلية.

وعاين تبون عددًا من مرافق الملعب، كما استمع إلى عرض مفصل حول ملعب "نيلسون مانديلا" بالعاصمة، وتابع عرضًا مصورًا حول الملعب، وعرضًا مصورًا حول الملاعب الخمسة المغطاة.

وزار الرئيس الجزائري مركز الإعلام المُجهز بأحدث التقنيات بملعب "نيلسون مانديلا" بالعاصمة، وقدم تشكراته لكل العمال والمهندسين على إنجازهم لهذه الجوهرة الرياضية.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها عقب مراسم تدشين ملعب "نيلسون مانديلا"، أعلن عبدالمجيد تبون أنه سيتم بناء ملاعب جديدة في كل من بشار وورقلة وقسنطينة، فيما سيتم توسعة وتغطية ملعب 5 يوليو الأولمبي.

وبارك الرئيس للشباب الجزائري هذا الصرح الرياضي الكبير، مضيفًا أن بناء هذه الملاعب لهم جاء للرفع من مستوى أداءهم الرياضي.

وأبدى الرئيس الجزائري ترحيبه باحتضان بلاده لمختلف المنافسات الرياضية الدولية، مضيفًا أنه أخبر رئيس الفيفا أن الجزائر بإمكانها تنظيم مباريات أوروبية ودولية.

وكشف الرئيس تبون أن تسمية ملعب براقي باسم الزعيم الراحل "نيلسون مانديلا" يحمل الكثير من الدلالات التاريخية، مضيفًا أن الزعيم الجنوب إفريقي كان يعتبر نفسه جزائريًا وقد التحق بصفوف الثورة الجزائرية سنة 1961 للتدرب في صفوف جيش الجزائري.

كما أكد تبون أن الجزائر دخلت مرحلة إثبات انتمائها الإفريقي من خلال احتضانها لبطولة "الشان" بعد أن أثبتت انتمائها المتوسطي بنجاحها في بتنظيم الألعاب المتوسطية، وانتمائها العربي بعد نجاحها في تنظيم القمة العربية الأخيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز