عُمان والعراق إلى المربع الذهبي لـ «خليجي 25»

المصدر: البصرة - أ ف ب

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تأهل منتخبا عُمان والعراق إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 25»، المقامة في البصرة، فيما ودّع المنتخب السعودي المنافسات، بخسارته أمام نظيره العُماني 1 - 2، بملعب الميناء الأولمبي، في ختام منافسات المجموعة الأولى.

سجل هدفي عُمان في مرمى «الأخضر»، منذر العلوي وحارب السعدي، بالدقيقتين 34 و84، وأحرز للسعودية تركي العمار بالدقيقة 41.

وفاز منتخب العراق على اليمن 5 - 0 بالمجموعة نفسها، وتناوب على تسجيل الخماسية، كل من مصطفى ناظم وأمجد عطوان وأيمن حسين «هدفين» وحسين علي في الدقائق 40 و64 و72 و74 و89. وتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متساوياً مع عمان صاحب المركز الثاني، ولكن مع فارق الأهداف لصالحه، وتجمد رصيد السعودية عند 3 نقاط في المركز الثالث.

فيما تذيل منتخب اليمن الترتيب من دون أي نقطة. وهو الفوز الثاني توالياً للعراق، بعد تخطيه المنتخب السعودي في الجولة الثانية بهدفين نظيفين، وقبلهما اكتفى بنقطة واحدة من تعادل سلبي أمام عُمان. كما أنه الانتصار الرابع للعراق على حساب اليمن في تاريخ مشاركاتهما في بطولات كأس الخليج، حيث التقيا أربع مرات، تعادلا فيها مرة واحدة.

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