موعد إقامة «خليجي 26» بالكويت يتحدد اليوم

المصدر: البصرة - البيان

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تشهد مدينة البصرة اليوم انعقاد المؤتمر العام لاتحاد كأس الخليج العربي، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد، وبحضور عدد من رؤساء الاتحادات الخليجية وممثليهم.

حيث سيتم مناقشة مستقبل الكرة الخليجية وكيفية الارتقاء بها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تحديد موعد إقامة خليجي 26، التي تقرر إقامتها في الكويت، وهناك عدة مواعيد مقترحة، منها نهاية العام الحالي، ويذكر أن المؤتمر العام لم يعقد منذ 2019، حيث استضافته قطر حينها.

وسيتقدم الشيخ حمد بن خليفة في بداية كلمته بالمؤتمر بالشكرِ والتقديرِ للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، وللشعب العراقي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الجهود التي بذلت من الجميع لتنظيم خليجي 25 في البصرة، الذي خرج بصورة تعكس الرغبة الحقيقية في النجاح.

وأكد رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، أن المؤتمر العام سيشهد تشاوراً مع رؤساء الاتحادات الخليجية الثمانية في السبل التي تؤدي إلى تطوير عمل الاتحاد الخليجي والكرة الخليجية بشكل عام، وتحديد موعد إقامة البطولة المقبلة بالتشاور مع مختلف الاتحادات، ووفق ظروف الروزنامة الدولية والآسيوية.

وأكد عبد الله شاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أن منافسات «خليجي 26»، ستكون في الكويت، مؤكداً أن تحديد الموعد سيكون خلال المؤتمر العام لرؤساء الاتحادات، وكانت الكويت مرشحة لاستضافة خليجي 25، في حال لم ينل ملف العراق، قبول الاتحاد الخليجي، وهو ما وضعها على رأس المرشحين لاستضافة النسخة المقبلة، وسط رغبة من الاتحاد الكويتي.

تنظيم مميز

وأشار عبد الله شاهين إلى حصول الكويت على الموافقات اللازمة، معرباً عن ثقته في تنظيم مميز، كما هي عادة الكويت، وأضاف أن الكويت ستكون في الموعد المحدد، جاهزة بكل مطالب إقامة البطولة، في إشارة إلى تجهيز الملاعب، والأمور اللوجستية، وما شابه ذلك.

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