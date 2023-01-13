«الأحمر» و«الأزرق».. لقاء العبور

المصدر: البصرة - البيان

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يلتقي المنتخب البحريني الأول لكرة القدم، في مباراته الثالثة والمصيرية، نظيره الكويتي، مساء اليوم، على ملعب استاد مدينة البصرة الرياضية، في ختام مباريات المجموعة الثانية من الدور الأول لدورة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25» المقامة حالياً في مدينة البصرة العراقية، التي تستمر منافساتها حتى يوم 19 يناير الجاري.

ويدخل الأحمر البحريني مباراته الحاسمة اليوم، متسلحاً بالحالة الفنية والمعنوية التي تحلى بها في مباراتيه الأوليين، وظهر خلالهما منتخبنا بصورة جيدة وشبه ثابتة، وقدرة على السيطرة وإثبات التفوق.

بينما المنتخب الكويتي، ارتفعت معنوياته كثيراً، وبات أكثر إصراراً على تخطي الدور الأول، بعدما تزايدت فرصة، بعد عبور المنتخب الإماراتي في الجولة الثانية للبطولة.

وضع حتمي

أكد روي بينتو مدرب منتخب الكويت، أن مباراة اليوم أمام البحرين مهمة جداً، قائلاً: نحن في وضع يحتم علينا الفوز، ولكن علينا أن ندرك أن الفريق يتطور، لاعبونا مستعدون، فقط نحتاج التركيز، إذا عملت جيداً ستفوز، ونأمل الفوز بنتيجة المباراة والتأهل.

البطولة صعبة

قال هيليو سوزا مدرب منتخب البحرين، إن مباراة الفريق أمام الكويت لن تكون سهلة، مضيفاً: الفوز في المواجهتين الماضيتين، لا يعني الفوز بسهولة، ولا شك أن البطولة صعبة، والجميع يهدف للفوز، وسنحاول تقديم الأفضل، سبق ولعبنا مباراتين للفوز، ونجحنا، ورغم ذلك لم نتأهل بعد، علينا أن نقاتل في المباراة، لأن منتخب الكويت لديه فكر، ويؤدي بشكل جيد، والمباراة لن تكون سهلة.

وقال مدرب منتخب البحرين: هدفنا الآن الفوز، وفي ما بعد، نفكر في تالي المباريات، لأننا نأخذ كل لقاء على حدة، علينا التركيز في مباراة اليوم، لأن الفوز يعني التأهل للدور الثاني، لا يمكن أن نفكر في المباريات التالية من الآن، ولدي 23 لاعباً بالبطولة، وكلهم أساسيون، إذا أردت المضي قدماً بالبطولة، عليك الاعتماد على الجميع، هذا ما نعتمد عليه.

وقال مدرب الكويت: الناس تتحدث كثيراً عن الضغوط، ونحن نسعى للاستمتاع باللعب، ولكل مدرب طريقة في كل مباراة، سنحاول تقديم أداء مميز، الضغط فقط يطلق على إناء الطبخ، كرة القدم لعبة فنية، قلت مسبقاً، وأقولها ثانية، نعمل كل ما بوسعنا لتطوير منتخبنا، وهذه رسالتي للاعبين، أركز فقط على فريقي، أدرس الخصم نعم، ولكن أبحث عن استقرار وانسجام ونتائج إيجابية.

وأضاف بينتو قائلاً: أعتمد على عناصر شابة، مهمتي بناء فريق، وهذا لا يعني عدم المنافسة على البطولة، آخذ كل مباراة على حدة، نتطور مباراة بعد الأخرى، ويزيد التجانس والاستقرار، وإذا تحقق ذلك، سنكون في الصورة بالنسبة للمنافسة، في المباراة الماضية، لعبنا بشبيب الخالدي مهاجماً صريحاً، وكلما زادت الفرص، ستأتي الأهداف.

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