الترجي يُلحق بالنجم الساحلي الهزيمة الأولى ويلاحقه في الصدارة

المصدر: وكالات

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حسم الترجي حامل لقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم مباراة قمة أمام النجم الساحلي لصالحه بالفوز 2-صفر في مباراة مؤجلة من المجموعة الأولى للبطولة اليوم الخميس.

وسجل محمد علي بن رمضان ثنائية أصحاب الأرض، والتي افتتحها بالدقيقة الثامنة عندما تابع تمريرة عرضية من أنيس البدري في الشباك من مدى قريب.

وأهدر صابر بوغرين فرصة تعزيز النتيجة عندما انفرد بمرمى النجم الساحلي بعد تمريرة بينية رائعة من البدري في الدقيقة 23 لكنه سدد في جسد الحارس أيمن المثلوثي.

وتبادل بوغرين الكرة مع البدري ليضعه في موقف انفراد بالمثلوثي الذي دافع عن مرماه ببسالة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وضاعف بن رمضان النتيجة في الدقيقة الأخيرة بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد الترجي إلى الانتصارت بعد تعادلين وهزيمة ضد الملعب التونسي.

وكاد النجم الساحلي أن يدرك التعادل في بداية الشوط الثاني بتسديدة ارتدت من القائم الأيمن عبر فيني بونجونجا في الدقيقة 54.

وقال ياسين مرياح لاعب الترجي للصحفيين إن فريقه لم يكن له خيار سوى الفوز وحصد الثلاث نقاط ومواصلة الضغط على النجم الساحلي متصدر المجموعة.

وأوضح قلب دفاع الترجي أن فريقه ظهر في هذه المباراة بوجهه الحقيقي من حيث الأداء والنتيجة بعد تعثره في المباريات الثلاث الأخيرة.

وخسر الترجي خارج أرضه أمام الملعب التونسي بعدما تعادل مع أمل حمام سوسة والصفاقسي.

وأضاف "اللعب على أرضنا وبين جماهيرنا أعاد لنا روح الانتصار وقدمنا مباراة ممتازة أمام منافس محترم".

وشهدت فترة بين الشوطين مواجهات بين قوات الأمن وجماهير الترجي التي ألقت الألعاب النارية على الملعب مما دفع الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع مما تسبب في تأخر انطلاق الشوط الثاني لأكثر من نصف ساعة.

وقلص الترجي الفارق مع النجم الساحلي متصدر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة إلى نقطتين بعد سبع جولات.

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