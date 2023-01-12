  الشهري: العراق وعمان الأكثر جاهزية في خليجي 25

المصدر: وكالات

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قال سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي، إن فريقه واجه مباراة صعبة أمام عمان في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) بالبصرة في العراق.

وخسر المنتخب السعودي أمام نظيره العُماني 1 / 2، ليحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق أربع نقاط خلف عُمان في المركز الثاني، فيما تصدر المنتخب العراقي الترتيب.

وأضاف الشهري في مؤتمر صحفي عقب المباراة، أن الفريق واجه مباراة صعبة أمام عُمان، مشيرا إلى أنه حينما دخل البطولة كان لديه العديد من الأهداف ومنها الفوز باللقب وإعداد جيل جديد من اللاعبين.

وتابع أن فريقه بدأ المباراة أمام عُمان بخطة متوازنة، قبل أن يشن العديد من الهجمات لكنه لم يوفق في تسجيل من أي منها.

وأشاد الشهري بالمنتخبين العراقي والعُماني، معتبرا أنهما الأكثر جاهزية في البطولة.

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