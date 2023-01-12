مدرب عمان: أثق بفريقي والسعودية منتخب متميز

المصدر: وكالات

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شدد برانكو إيفانكوفيتش مدرب عمان على ثقته بلاعبي فريقه في كأس الخليج لكرة القدم كما أشاد بقوة منتخب السعودية رغم خروجه المبكر من البطولة المقامة حاليا في العراق.

وفازت عمان 2-1 على السعودية اليوم الخميس في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولى لترفع رصيدها لسبع نقاط وترافق العراق إلى قبل النهائي بعدما احتلت المركز الثاني بفارق الأهداف عن منظم البطولة.

وقال إيفانكوفيتش عقب الفوز "السعودية فريق قوي للغاية ومتميز. فترة التحضير للمباراة كانت قصيرة لكني أشكر كل اللاعبين على قتالهم".

"التأهل (لقبل النهائي) إنجاز جيد ورغبة اللاعبين هي السبب في الفوز".

وعن منافس عمان المنتظر في قبل النهائي قال "هناك أربعة منتخبات لديها فرصة للتأهل حتى الإمارات لا يزال أمامها فرصة".

ولا تزال الفرصة قائمة للبحرين والكويت وقطر والإمارات لكي تتأهل لقبل النهائي عن المجموعة الثانية.

وقال المدرب الكرواتي "أثق باللاعبين. قضينا سويا وقتا طويلا ويطبقون أفكاري جيدا ولكل مباراة ظروفها. شخصيا أحاول أن أكون هادئا من أجل الحفاظ على هدوء اللاعبين فإذا فقدت أعصابي ستخرج الأمور عن السيطرة. نستعد جيدا لكل لقاء لأنه لا يمكن لأي شخص توقع النتيجة".

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