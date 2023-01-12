المزاد يصل إلى 10 ملايين ريال لشراء تذكرة "فوق الخيال" لمواجهة رونالدو وميسي

المصدر: وكالات

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وصل المزاد على تذكرة "فوق الخيال" لحضور المباراة المرتقبة بين نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان إلى عشرة ملايين ريال سعودي (2.66 مليون دولار).

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية على تويتر أن العرض المقدم من مشرف الغامدي المدير العام لمجموعة شركات عقار 1 هو الأعلى حتى الآن قبل غلق المزاد في 17 يناير .

وتقام المباراة المرتقبة في 19 يناير على هامش موسم الرياض 2022-2023، وسيخصص إيراد بيع التذكرة إلى منصة "إحسان" للأعمال الخيرية.

وستكون المباراة أول مواجهة بين كريستيانو رونالدو لاعب النصر الحالي ضد ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان منذ تسجيل اللاعب البرتغالي هدفين في فوز يوفنتوس 3-صفر على برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر 2020.

كما أنها من المنتظر أن تكون أول مباراة لرونالدو في السعودية منذ انتقاله إلى النصر الشهر الماضي في صفقة ضخمة.

ويحق للفائز بالتذكرة حضور حفل تتويج الفائز بعد المباراة ومقابلة رونالدو وميسي بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية ودخول غرف ملابس الفريقين.

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