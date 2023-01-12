بكلمات مؤثرة.. حكيمي يوجه الشكر لساكنة القصر الكبير

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، رسالة خاصة لأهل مدينة القصر الكبير المغربية، بعدما حظي باستقبال حافل رفقة عائلته، مبدياً سعادته الكبيرة بهذا الاستقبال.

وكانت مدينة القصر الكبير احتفت بأشرف حكيمي، بعد تألقه الكبير مع أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم 2022، حيث استغل اللاعب اليوم الأخير في العطلة الاستثنائية التي منحها له باريس سان جيرمان، وقام بزيارة مسقط رأس والدته، وحظي باستقبال كبير من طرف مسؤولي وسكان المدينة، وحضر افتتاح أحد الملاعب الذي حمل اسمه، بعد إصلاحات شاملة جرت به في الأشهر الأخيرة.

وكتب أشرف حكيمي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "أتشرف بافتتاح ملعب لكرة القدم يحمل اسمي في مدينة القصر الكبير، أشكر سلطات وساكنة المدينة على مساندتهم وحبهم لي، إنه لفخر كبير أن أعود لهذه المدينة التي لها مكانة خاصة في قلبي، وأكون بينكم وبين أهلي وأحبابي، شكراً لكم من القلب".

وأكد حكيمي أنه سيواصل العمل من أجل المغرب، وسيقدم كل ما في وسعه ليكون في المستوى الذي يشرف الجماهير المغربية.

وكان حكيمي أحد نجوم منتخب المغرب في بطولة كأس العالم الأخيرة، الذين قادوا منتخب بلادهم لتحقيق المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق على المستوى العربي والإفريقي.

وتعتبر لقطة احتفال أشرف حكيمي مع والدته بعد كل مباراة فاز بها المغرب خلال بطولة كأس العالم 2022، من أبرز لقطات المونديال الذي استضافته دولة قطر.

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