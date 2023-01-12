سيواجه صعوبة.. تشافي يعلق على انتقال رونالدو للنصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، على انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برشلونة وريال بيتيس: "الدوري السعودي تنافسي للغاية، هناك لاعبون أجانب جيدون كانوا يصعبون الأمر علينا دائماً عندما كنت ألعب ضدهم وأنا في صفوف السد القطري".

وأضاف: "كريستيانو ذهب إلى فريق جيد للغاية، سيرى أن الدوري السعودي تنافسي، الأمر ليس سهلاً بالنسبة له وستكون هناك صعوبة، لكنه قادر على التحدي".

وعن استضافة السعودية لكأس السوبر الإسباني، قال تشافي: "شرف كبير أن أكون هنا، جئت هنا كثيراً حينما كنت أتولى تدريب السد القطري، أريد الوصول لنهائي هذه البطولة، لا يهمني من سيكون المنافس، نريد فقط أن نقوم بدورنا".

ويتواجد برشلونة حالياً بالسعودية، لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، ويلتقي مساء اليوم الخميس مع نظيره ريال بيتيس في الدور نصف النهائي.

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