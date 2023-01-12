يوسف النصيري يحسم مستقبله مع إشبيلية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف وكيل أعمال يوسف النصيري لاعب إشبيلية، مستقبل الدولي المغربي بعد تلقيه عروضاً إنجليزية خلال الآونة الأخيرة، جاء أبرزها من نادي وست هام يونايتد.

وقال وكيل النصيري أن اللاعب لا ينوي مغادرة إشبيلية حالياً، بل يرغب في الاستمرار لمساعدة فريقه في استعادة مكانته، خاصة إنه حالياً يحتل مركزاً غير مناسب بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

ونقل الوكيل رسالة النصيري عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستجرام"، جاء فيها: "أود أن أشكر جميع الأندية التي تواصلت مع وكيل أعمالي، لكن في الوقت الحالي أركز فقط مع فريقي إشبيلية، مستقبلي لا يتعلق بالمال، بل إنها مسألة رياضة".

وتابع: "أرغب في مساعدة فريقي لاسيما إنه يمر بظروف صعبة، لدينا فريق رائع، ونحن على يقين أننا سنخرج من هذا الوضع، أتيحت لي الفرصة للمغادرة في أوقات سابقة، وقلت أيضاً لا، الآن نحن جميعاً بحاجة إلى بعضنا البعض، مازال الموسم طويلاً".

ويحتل حالياً إشبيلية المركز 17 بجدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث خاض 16 مباراة فاز في 3 منها وتعادل 6 وخسر 7 مباريات، ويفصله عن مركز الهبوط مركز واحد فقط.

يذكر أن النصيري كان أحد أبطال منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022، وجاء تألقه مع أسود الأطلس ليجعل عدد من الأندية الأوروبية مهتمة بضمه.

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