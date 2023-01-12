بالتعاون مع «فيفا».. الاتحاد السعودي يوثق تاريخ الكرة السعودية‬‎

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانًا رسمياً يعلن خلاله إطلاق مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتحت إشراف الجمعية العمومية للاتحاد.

وجاء في البيان: "انطلاقاً من أهمية توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ليكون مرجعاً لكافة الرياضيين، يعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على توثيق تاريخ كرة القدم، وذلك من خلال تقديم مشروع يؤرخ الأحداث التاريخية لكرة القدم السعودية".

وأكد البيان أن الجهات العاملة في المشروع، هي الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأعضاء المرشحين من منسوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى خبراء دوليين في التوثيق الرياضي سيتم ترشيحهم من قبل "فيفا"، كما سيستعين فريق العمل بمن يرونه مناسباً للانضمام إلى هذا المشروع.

أما عن آلية العمل، أكد الاتحاد السعودي أنه الأندية أعضاء الجمعية العمومية مطلوب منها تعيين منتسبين لتمثيلها، وبالتالي سيقوم المعينين بوضع البرنامج وتحديد المدة الزمنية الخاصة بالمشروع.

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