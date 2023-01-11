66 % من أهداف "خليجي 25" من كرات ثابتة

المصدر: وام

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أثبتت الكرات الثابتة قيمتها وأهميتها في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" المقامة حالياً بمدينة البصرة العراقية بمشاركة 8 منتخبات.

ومع انتهاء مباريات الجولة الثانية من البطولة، وصل عدد الأهداف المسجلة في 8 مباريات بالبطولة حتى الآن إلى 18 هدفاً، (9 أهداف في المجموعة الأولى ومثلها في الثانية)، بمتوسط 2.25 هدف للمباراة الواحدة.

لكن اللافت للنظر أن 12 من هذه الأهداف (بنسبة 66.6 %) جاء عبر الركلات الثابتة، سواء كانت ركلات جزاء، أو ركلات حرة، أو ركلات ركنية.

وتم إحراز 4 أهداف من ركلات جزاء، و3 أهداف من ركلات حرة، و5 أهداف من ركلات ركنية تمت الاستفادة من عرضياتها في مناطق الجزاء.

وتعد مباراتا عمان مع اليمن في المجموعة الأولى، وقطر مع البحرين في المجموعة الثانية، أكثر مباراتين شهدتا أهدافا من ركلات ثابتة، بواقع 3 أهداف في المباراة الأولى التي انتهت لمصلحة عمان 3-2، ونفس العدد في المباراة الثانية التي شهدت فوز البحرين 2-1.

ولم تخل أي مباراة من هز الشباك عبر الكرات الثابتة، باستثناء مباراة الافتتاح بين العراق وعمان التي انتهت بالتعادل السلبي.

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