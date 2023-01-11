أكثر من مليون ريال.. طرح أغلى تذكرة في التاريخ لمباراة كأس موسم الرياض

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بدولة السعودية، عن طرح تذكرة خاصة للمباراة المرتقبة بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، ضمن فعاليات موسم الرياض، المقرر إقامتها 19 يناير الجاري.

وكشف آل الشيخ عن مزايا هذه التذكرة التي أطلق عليها "فوق الخيال"، إذ يحصل صاحبها بموجبها على فرصة لحضور مراسم التتويج، بالإضافة إلى دخول غرفة ملابس الفريقين لالتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.

وأشار آل الشيخ إلى أن الفائز بتذكرة "فوق الخيال" سيتواجد بجانبه في المدرج المخصص لكبار الشخصيات، وسيحصل على العديد من المميزات الأخرى، مؤكداً إنها تذكرة وحيدة وسيقام عليها مزاداً علنياً ينتهي يوم 17 يناير الجاري، على أن يتم فتحه بمليون ريال وسيخصص المبلغ المباع به التذكرة لإحدى المؤسسات الخيرية.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لأول مرة طرح مزاد على التذكرة الوحيدة فوق الخيال، بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جداً، سيكون لها مميزات منها حضور مراسم التتويج بكأس موسم الرياض وتكريم الفائز، والدخول لغرفة الملابس، وينتهي المزاد يوم 17 الجاري ولا أحد يكلمني بأقل من مليون ريال والمبلغ مخصص لمنصة إحسان الخيرية".

وكانت تذاكر مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، طرحت قبل أيام ونفدت بالكامل، وتراوحت الأسعار بين 30 إلى 300 ريالاً سعودياً.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي أمام غريمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الفرنسي، من جديد، بعد سنوات طويلة من المنافسة بينهما في ملاعب أوروبا.

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