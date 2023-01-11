وسط حضور غفير.. مدينة القصر الكبير تحتفي بحكيمي ووالدته (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفت مدينة القصر الكبير المغربية، بالنجم الدولي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، بعد تألقه الكبير مع أسود الأطلس، في نهائيات كأس العالم 2022.

وكان حكيمي أحد نجوم منتخب المغرب في بطولة كأس العالم الأخيرة، الذين قادوا منتخب بلادهم لتحقيق المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق على المستوى العربي والإفريقي.

واستغل حكيمي اليوم الأخير في العطلة الاستثنائية التي منحها له باريس سان جيرمان، وقام بزيارة مدينة القصر الكبير مسقط رأس والدته، وحظي باستقبال كبير من طرف مسؤولي وسكان المدينة.

وبحسب صحيفة "hespress"، وصل حكيمي وعائلته إلى مطار مدينة طنجة الدولي "ابن بطوطة"، وكان في استقباله محمد السيمو رئيس المدينة، وحضر افتتاح أحد الملاعب الذي حمل اسمه، بعد إصلاحات شاملة جرت به في الأشهر الأخيرة.

وتعتبر لقطة احتفال أشرف حكيمي مع والدته بعد كل مباراة فاز بها المغرب خلال بطولة كأس العالم 2022، من أبرز لقطات المونديال الذي استضافته دولة قطر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز