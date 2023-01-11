وفاة صحافي جزائري أصيب بالملاريا أثناء تغطية «أمم أفريقيا»

المصدر: دبي- البيان

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توفي الصحافي الجزائري حمزة بركاوي، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع مرض الملاريا، الذي أصيب به أثناء تغطيته لكأس أمم أفريقيا التي أقيمت في الكاميرون، بداية العام الماضي.

وواصل بركاوي تلقي العلاج في الجزائر، بعد عودته من الكاميرون، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير، نتيجة تداعيات المرض الذي سبّب له بقعاً في الرئتين، ثم التهاباً على مستوى الكبد.

وتم نقل الراحل إلى مستشفى القطار بالعاصمة الجزائرية، حيث أشارت آخر التقارير الطبية، إلى انتقال الفيروس إلى مستوى الرأس، وبعدها تم نقله إلى مصلحة الإنعاش بمستشفى مايو بباب الواد، إلى أن توفي صباح اليوم.

يعمل بركاوي في مجموعة الشروق الجزائرية، وهو من الوجوه الإعلامية البارزة في الجزائر، وشارك في تغطية العديد من الأحداث الرياضية القارية والدولية.

ولا تزال الملاريا أحد أكثر الأمراض فتكاً في العالم، حيث تعرض نصف سكان العالم للخطر، وفي عام 2021 وحده، أصابت 241 مليون شخص، وقتلت 627 ألف شخص، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

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