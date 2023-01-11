رونالدو ضد ميسي.. موعد مباراة نجوم الهلال والنصر أمام باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع غريمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي، من جديد وجهاً لوجه بعد سنوات طويلة من المنافسة في ملاعب أوروبا، وذلك في المباراة الودية التي تجمع بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، ضمن فعاليات موسم الرياض السنوي، الذي يقام بالسعودية.

وتحدد الموعد النهائي لمباراة نجوم الهلال والنصر مع باريس سان جيرمان، بعدما سبق وتم تأجيلها في وقت سابق، حيث تقام 19 يناير الجاري، ويستضيفها ملعب الملك فهد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وكان النصر السعودي تعاقد مع رونالدو في أكبر صفقة بتاريخ الكرة السعودية، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وحظى رونالدو بمنافسة شرسة مع ميسي، خلال فترة احترافه في ريال مدريد تزامناً مع توهج ميسي في صفوف برشلونة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز