بشأن مستقبله مع السعودية.. رينارد يقدم على خطوة غير متوقعة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يبدو أن مستقبل الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية قد يشهد تطورات مفاجئة وغير متوقعة قريباً، على الرغم من تجديد عقده مع الأخضر السعودي حتى عام 2027.

وارتبط اسم رينارد بتدريب العديد من المنتخبات التي تبحث عن مشروع جديد، بينها منتخب بلجيكا الذي ودع كأس العالم 2022 من دور المجموعات، الأمر الذي ترتب عليه الإطاحة بمدربه الإسباني روبرتو مارتينيز.

وأعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في وقتٍ سابق، فتح باب التقديم على منصب المدير الفني للمنتخب الملقب بالشياطين الحمر، وتم إغلاق باب التقدم مساء الإثنين الماضي، ووفقاً لصحيفة "Het Nieuwsblad" البلجيكية، فإن الاتحاد البلجيكي تلقى العديد من الأسماء التي ترغب في تدريب المنتخب خلال الفترة الحالية، وكان رينارد بينها في مفاجأة كبيرة.

وأكدت الصحيفة، أن رينارد أبلغ مسؤولي الاتحاد البلجيكي أنه على أتم استعداد لترك منصبه مع المنتخب السعودي من أجل مشروع وحلم جديد في بلجيكا.

وقالت الصحيفة، أن الفرنسي تييري هنري مساعد مارتينيز، يعتبر ضمن المرشحين لتولي المهمة أيضاً

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد البلجيكي عن اسم المدرب الجديد خلال أيام، للتجهيز مبكراً لمشاركة الشياطين الحمر في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

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