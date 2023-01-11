الهلال السوداني: لا جديد حول فتح الملعب للمريخ

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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أوضح المهندس رامي كمال نائب الأمين العام لنادي الهلال السوداني، عدم صحة أي أنباء ترددت بصدور قرار جديد حول الموافقة للغريم التقليدي "المريخ" لخوض مبارياته الافريقية في دوري المجموعات لدوري أبطال افريقيا التي تنطلق الشهر المقبل بإستاد الهلال، وقال كمال في تصريحات خاصة لـ "البيان الرياضي"، ان الأمور باقية كما هي حتى الآن منذ القرار السابق لمجلس الهلال والذي اعتذر فيه عن استضافة مباريات المريخ الافريقية في استاد النادي بمدينة أم درمان، ولم تحدث أي مستجدات سواء بمخاطبة من نادي المريخ أو بقرار جديد من مجلس الهلال.

وأوضح المهندس رامي كمال انه جزء من المبادرة الجارية حالياً ويقودها اتحاد كرة القدم السوداني والهدف منها تأهيل واستكمال 3 ملاعب هي المدينة الرياضية واستادي الهلال والمريخ، مشيراً إلى ان الغرض من المبادرة ليس لأخذ موافقة الهلال لفتح استاده للمريخ، وان هذه النقطة تحديداً لم تناقش لا في الاجتماع الأول ولا الثاني.

الجدير بالذكر ان نائب رئيس نادي المريخ والناطق الرسمي للنادي أسامة الماحي، أعلن في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عن خوض فريقه لمبارياته الافريقية دون أي تفسير لذلك في وقت لم يطرأ فيه جديد على موقف نادي الهلال.

وقال رامي كمال ان مجلس إدارة الهلال يتخذ قراراته وفق إطار مؤسسي بعيداً عن أي تشنج أو تعصب وقراره الأخير استند على وقائع منطقية، مؤكداً على ان ناديه مع المبادرة الوطنية في تأهيل وتحديث الملاعب الثلاثة كما جاء فيها وليس لشيء آخر.

وقلل كمال من أي مخاوف حول اعتماد استاد الهلال واجتيازه شروط الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، مبيناً ان لجنة التراخيص في "كاف" لم تحدد موعد زيارتها لمعاينة المتطلبات الجديدة وهي عبارة عن مرافق جديدة جاري العمل فيها وهي غير مزعجة وسوف تنتهي في الوقت المناسب.

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