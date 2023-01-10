تجمع ميسي ورونالدو.. تذكرة لمباراة موسم الرياض بمليون ريال!

المصدر: البيان

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بعد الإقبال الشديد والقياسي على المباراة التي تجمع بين نجوم فريقي الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية عن إطلاق مزاد عالمي على تذكرة وحيدة "فوق الخيال" يبدأ بمليون ريال لحضور المباراة المرتقبة التي تجمع بين نجم النصر الجديد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

وأوضح آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن المزاد لن يبدأ بأقل من مليون ريال على التذكرة الفريدة "فوق الخيال" وخصص ريعها لصالح منصة إحسان.

وتمنح التذكرة فرصة فريدة لحاملها وحضور وتناول وجبة الغداء أو العشاء مع الفريقين، إضافة إلى مميزات أخرى مثل حضور التتويج ودخول غرفة ملابس طرفي اللقاء.

وقال آل الشيخ في: "لأول مرة، طرح مزاد على التذكرة الوحيدة "فوق الخيال" بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جدا. سيكون لها مميزات منها حضور تتويج كأس موسم الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس، ينتهي يوم 17 المزاد".

وتقام المباراة يوم الخميس الموافق 19 يناير الجاري، على أرضية استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان تركي آل الشيخ أعلن عن تخطي تذاكر المواجهة حاجز المليونين طلب من 170 دولة وهو الأكبر في تاريخ مباريات باريس سان جيرمان. مشيراً إلى أن التذاكر بيعت بالكامل، وتم إيقاف نظام الحجز حتى لا يتجاوز الطلب الرقم بكثير، لافتا إلى أنه في كل ثانية يزيد الطلب على التذاكر بين 10 آلاف إلى 15 ألف طلب.

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