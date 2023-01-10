العراق وعُمان.. شراكة الصدارة في «خليجي 25»

المصدر: البصرة - وكالات

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تشارك منتخبا العراق وعُمان صدارة المجموعة الأولى بكأس الخليج لكرة القدم «خليجي 25» برصيد 4 نقاط، وفاز العراق أمس على السعودية 2 - 0 وسط الأمطار الغزيرة التي حولت استاد البصرة إلى ما يشبه بركة سباحة.

فيما تغلب عمان على اليمن 3 - 2، في مباراة مثيرة، شهدت عدة أحداث دراماتيكية وإهدار ركلتي جزاء، وتسجيل حارس اليمن هدفاً في مرماه «نيران صديقة». وجاء فوز العراق على السعودية بهدفي إبراهيم بايش وأسو رستم، في الدقيقتين 30، و 88، ولجأ الحكم الدولي الإماراتي عادل النقبي لتقنية الفيديو «VAR» لاحتساب الهدف الثاني.

سجل أهداف عمان في شباك اليمن،علي فضل حارس اليمن بالخطأ في مرماه، وارشد العلوي، وعصام الصبحي في الدقائق 2 و 38 و 47، ولليمن عبد الواسع المطري «ركلة جزاء» وعمر الداحي بالدقيقتين 12 و 30.

وتركزت الأضواء على حارس اليمن علي فضل، الذي شارك بديلا للأساسي سالم الهارش لإصابته أثناء عملية الإحماء، وفوجئ الجميع بتسجيله الهدف الأول لعمان بالخطأ في مرماه، ثم تسبب بالهدف الثاني ليطلب التبديل الفني ولكنه بقي في الملعب تحت إلحاح زملائه قبل أن يستبدل بمحمد امان مطلع الشوط الثاني.

وأدركت اليمن التعادل عن طريق عبد الواسع المطري من ركلة جزاء في الدقيقة 12، وتقدمت بهدف لعمر الداحي بالدقيقة 30، وأدرك أرشد العلوي التعادل لعمان (ق 38)، وفشل اللاعب نفسه في التسجيل من ركلة جزاء ثانية ( ق 45)، حيث فقد توازنه متأثراً بمياه الأمطار، وتقدمت عمان بهدف ثالث برأسية عصام الصبحي (ق47)، وأهدر عمرالداحي ركلة جزاء لليمن في الدقيقة ( 90 + 5).

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