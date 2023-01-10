البحرين وقطر صراع الوصول للمربع الذهبي

المصدر: البصرة ـ العوضي النمر

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تشهد منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة «خليجي 25» مواجهة قوية ومثيرة بين الفائزين من الجولة الأولى:

البحرين وقطر، في مباراة قوية تجمعهما على ملعب استاد الميناء الدولي، في صراع الوصول إلى المربع الذهبي للبطولة، فالفريق الفائز سيحجز مقعداً للتأهل، والخاسر سينتظر تحديد مصيره، بعد منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.

ويدخل كل فريق وفي رصيده 3 نقاط، من فوز قطر على الكويت في الجولة الأولى، وتخطي المنتخب البحريني للأبيض الإمارات في الجولة ذاتها.

وعن لقاء اليوم يقول هيليو سوزا مدرب منتخب البحرين: «البداية دائماً مهمة وصعبة، ندخل البطولة ونحن نحمل لقب البطل السابق، ولكن مازال أمامنا عمل كبير، في مباراة الفريق أمام الإمارات أول 15 دقيقة فقدنا التركيز ولكننا عدنا، ونجحنا في تطبيق خطتنا وحققنا الفوز، علينا الآن العمل لما هو قادم، وأضاف سوزا:

نركز على لقاء قطر اليوم ونعمل لكل لقاء على حدة، نواجه منتخباً قوياً متوسط أعماره صغير.

يمتلك خبرة كبيرة، معظمهم خاضوا تصفيات كأس العالم وكوبا أمريكا وتواجدوا في نهائي غرب آسيا، نثق في أنفسنا لتحقيق الفوز، لا يمكن الحديث الآن على اللقب، وإذا اعتبر البعض أن المركز الثاني لنا لن يكون جيداً، هذا شيء جيد يعكس حجم الثقة في الفريق، نركز في عملنا، الدول المجاورة لديها مسابقات أقوى، ليس لدينا لاعبون محترفون في أوروبا، لدي مجموعة تقوم بعمل يستحق الإشادة».

وأشار مدرب البحرين إلى أنه يعمل على التجديد، وقال: «نسعى لبناء جيل جديد يكتسب الخبرات بخوض العديد من المسابقات، بقينا معاً فترة طويلة، آخر منتخب كان مواليد 1998، يحتاجون خبرات أكبر هم معنا ويكتسبون الخبرات، نحن نمر بمرحلة تجديد، وفوزنا على الإمارات يعطينا دفعة قوية فلم نفز على قطر منذ 2010، وأدعم اللاعبين دائماً لتقديم الأفضل».

ثقة الفوز

وقال برونو بينيرو مدرب منتخب قطر: «أدينا لقاء جيداً أمام الكويت، وواجهنا معاناة اختفت مع تسجيل الهدف الأول، حققنا الفوز، كان اللقاء متكافئاً، ولقاء اليوم مختلف، مدرب البحرين مع الفريق منذ فترة طويلة، والفريق منسجم، قدم مباراة رائعة، أما نحن فلا نمتلك وقتاً كافياً، نعمل على الاستشفاء بالتركيز جسدياً وذهنياً، شاهدنا فيديوهات تسهل علينا شرح التكتيك».

وعن شكل الفريق في مباراة اليوم وهل سيختلف عن اللقاء الأول، يقول مدرب قطر: «الفوز يعطينا الثقة، كان مهماً جداً، ولو تكرر اليوم سيكون أمراً جيداً، استعددنا خلال أسبوعين، والفوز مهم للاعبين، الفوز في اللقاء الأول لا يعني التأهل، فقط نفكر في لقاء البحرين، ونأخذ كل لقاء على حدة، الفوز في اللقاء هو ما نركز عليه الآن».

وحول تشجيع الجمهور العراقي للعنابي في اللقاء الأول قال بينيرو: «سعيد بتواجدي في العراق وتنظيمها للبطولة، أول مرة أزورها وسعدت جداً، نحظى بدعم الجماهير، فهو يساعدنا على الظهور بشكل جيد وسنسعى لتحقيق الفوز، وأشكر الجمهور العراقي الذي ساندنا في اللقاء الأول».

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