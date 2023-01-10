5 نجوم يخطفون الأضواء في الجولة الأولى لـ «خليجي 25»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

خطف 5 نجوم الأضواء في الجولة الأولى لـ «خليجي 25»، المقام حالياً في مدينة البصرة العراقية، بمشاركة 8 منتخبات خليجية، هي الإمارات والسعودية والعراق وعمان والكويت وقطر والبحرين واليمن.

ورغم غياب عدد كبير من نجوم الكرة الخليجية عن البطولة، أمثال عمر عبدالرحمن «عموري» وعلي مبخوت وسالم الدوسري وسلمان الفرج وسلطان الغنام، إلا أن النسخة الحالية سجلت تألق 5 لاعبين في الجولة الأولى، هم العراقي إبراهيم بايش، ومواطنه ضرغام إسماعيل، والبحريني كميل الأسود، والسعودي سميحان النايت، والقطري عمرو سراج.

إبراهيم بايش «العراق»

قدم إبراهيم بايش أداء قوياً في المباراة الأولى التي تعادل فيها منتخب بلاده مع نظيره العماني (0-0)، ويعد بايش أحد أبرز المواهب العراقية التي لمعت في السنوات الأخيرة، وهو نجم خط وسط فريق القوة الجوية.

ولد بايش ببغداد في الأول من مايو 2000، انضم في سن الـ 16 إلى نادي زاخو، الذي لعب له موسماً وحيداً، سجل خلاله هدفين، وفي موسم 2017، انتقل إلى نفط الوسط، وفي 2018، انضم إلى القوة الجوية قادماً من الزوراء.

تدرج بايش بمختلف المنتخبات الوطنية العراقية، حيث لعب لمنتخب تحت 16 عاماً في موسم 2015/‏‏ 2016، وفي الموسم التالي، التحق بمنتخب تحت 19 عاماً.

وفي نفس الوقت لعب لمنتخب تحت 23 عاماً، وكذلك المنتخب الأول لأسود الرافدين، وخاض مع الفريق 31 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 3 أهداف، وظهر بشكل لافت خلال بطولة غرب آسيا 2019، وبطولة كأس الخليج، وكأس العرب، والتصفيات الأخيرة لكأس العالم.

ضرغام إسماعيل «العراق»

تم اختيار اللاعب العراقي ضرغام إسماعيل نجم مباراة منتخب بلاده، مع نظيره العماني التي حكمها التعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لـ «خليجي 25».

يبلغ ضرغام إسماعيل 28 عاماً، ولعب لأول مرة في بطولة كأس الخليج في 2013 «خليجي 21» في البحرين، وسجل حينها هدفاً في شباك اليمن.

وشارك مع أسود الرافدين في 60 مباراة خلال مسيرته الكروية، التي لعب خلالها لفريق الشرطة العراقي من 2010 حتى 2015، قبل أن يخوض تجربة احترافية في الدوري التركي، من 2015 حتى 2018، ثم العودة من جديد للشرطة، وفي موسم 2020-2021 لعب للزوراء، ومنه للقوة الجوية في الموسم التالي، قبل أن يحط الرحال بنادي الطلبة العراقي، فريقه الحالي.

ويحمل ضرغام إسماعيل العديد من المشاركات القارية والدولية، من بينها نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20عاماً، التي أقيمت في تركيا عام 2013، ونهائيات كأس أمم آسيا، وتصفيات كأس العالم.

كميل الأسود «البحرين»

برز اللاعب البحريني كميل الأسود، بشكل لافت في الجولة الأولى، عندما قاد منتخب بلاده للفوز على منتخبنا الوطني 2-1، إذ سجل الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة، في مرمى خالد عيسى في الدقيقة 60، وتم اختياره نجم المباراة.

ويعد كميل الأسود «28 عاماً»، أحد أبرز النجوم الذين قادوا منتخب البحرين للتتويج بأول لقب في بطولة كأس الخليج في «خليجي 24»، الذي استضافته قطر في 2019.

يلعب كميل الأسود لفريق الرفاع البحريني منذ 2013، وهو لاعب دولي من 2015، لكنه تدرج بمختلف منتخبات المراحل السنية البحرينية، منذ أن كان عمره 15 عاماً.

وشارك في العديد من البطولات الخارجية، ومنها تصفيات كأس آسيا للناشئين 2009، التي أقيمت في النيبال، وأيضاً بطولة الخليج لمنتخبات الناشئين 2010 بالإمارات، وتصفيات كأس آسيا للشباب 2011 في قطر، وشارك مع المنتخب الأول في 64 مباراة في مختلف المسابقات، منها كأس الخليج وكأس أمم آسيا وتصفيات كأس العالم.

سميحان النابت «السعودية»

ظهر سميحان النابت «26 عاماً»، في تشكيلة المنتخب السعودي لأول مرة في «خليجي 25»، المقام حالياً في مدينة البصرة، ونجح في خطف الأنظار إليه، بتسجيله الهدف الأول في شباك المنتخب اليمني، ونيل جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويعد النابت أحد نجوم نادي التعاون السعودي، الذي انتقل إليه في 2020، قادماً من نادي أبها، لكنه بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي أحد، الذي لعب له من 2017 حتى 2019.

عمرو سراج «قطر»

عمرو سراج واحد من الوجوه التي برزت في أول مباريات منتخب قطر في «خليجي 25»، وتم اختياره نجم المباراة التي فاز فيها العنابي على نظيره الكويتي بثنائية نظيفة.

بدأ عمرو سراج «24 عاماً»، مسيرته الاحترافية في 2017، ويلعب حالياً لنادي الغرافة القطري، وهو من اللاعبين الجدد الذين يعول عليهم المنتخب القطري في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمها كأس أمم آسيا، التي تستضيفها قطر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز