رونالدو سيحصل على 400 مليون يورو خلال تواجده في السعودية

المصدر: أ ف ب

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سيحصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على أكثر من 400 مليون يورو خلال تواجده في السعودية، بما في ذلك 200 مليون يورو ليكون سفيرًا لملف المملكة الخليجية المشترك لاستضافة كأس العالم 2030، وفق ما قال مصدر مقرب من ناديه الجديد النصر وكالة فرانس برس الإثنين.

ويعد رونالدو (37 عامًا)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات والذي تم تقديمه للجمهور الاسبوع الماضي، أشهر لاعب يوقع لنادٍ سعودي أو خليجي على الإطلاق.

وأوضح المصدر أنّ "الدون" سيحصل على أكثر من 200 مليون يورو في عقده الرياضي حتى 2025 كلاعب للنصر، بالإضافة إلى 200 مليون يورو ليكون سفيرًا لملف السعودية المشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030.

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام "سيحصل رونالدو على 200 مليون يورو في صفقة" اللعب للنصر، الملقب في السعودية بـ"العالمي" كونه أول ناد يمثل آسيا في كأس العالم للأندية في عام 2000.

وأضاف "كما سيكون سفيرًا لملف السعودية لكأس العالم 2030 مقابل 200 مليون يورو أخرى".

وجاء التوقيع السعودي مع رونالدو، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الانكليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، بعد أسابيع من استضافة جارتها قطر لكأس العالم، لأول مرة في دولة عربية وشرق أوسطية.

ويستعد رونالدو، الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات والهداف التاريخي للبطولة، للظهور مع ناديه الجديد لأول مرة في 22 يناير خلال مباراة النصر أمام الاتفاق في الدوري السعودي.

وقد يخوض قبل ثلاثة أيام بداياته في السعودية، في مواجهة ستجمع باريس سان جرمان الفرنسي بقيادة الارجنتيني ليونيل ميسي مع مجموعة مختارة من افضل اللاعبين من ناديَي الهلال والنصر في 19 الجاري.

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