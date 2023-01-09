بعد سكالوني وديشامب.. الركراكي ثالث أفضل مدرب في العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختير مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، كأفضل ثالث مدرب في العالم، وفقاً للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "Iffhs".

وحصل الركراكي على 30 نقطة ليصبح أول مدرب إفريقي وعربي يحتل هذا المركز في التاريخ، بعد قيادة الوداد المغربي لثنائية الدوري ودوري الأبطال، ثم منتخب المغرب للمركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022.

وجاء قبل الركراكي، ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، حيث احتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

أما في المركز الأول، اختار الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، كأفضل مدرب عام 2022 بـ 240 نقطة، وذلك بعدما قاد منتخب التانغو للتتويج بمونديال 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز