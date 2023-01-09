قبل مواجهة الكويت.. تفوق إماراتي بكأس الخليج العربي

المصدر: وام

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يتفوّق منتخب الإمارات على حساب الكويت في المواجهات المباشرة التي جمعت بينهما في منافسات كأس الخليج العربي، منذ 21 عامًا.

ويخوض فريق المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مباراة مرتقبة ضد الكويت في الجولة الثانية، بحثًا عن النقاط الثلاث الأولى، في مشوار التأهل إلى دور نصف النهائي.

وخسر منتخب الإمارات في مباراته الأولى من البحرين بنتيجة (2-1)، في حين خسر منتخب الكويت على يد قطر (2-0).

التاريخ يشير إلى تفوّق الإمارات على الكويت في العقدين الأخيرين وتحديدًا منذ "خليجي 15" عام 2002.

وخاض المنتخبان في العقدين الأخيرين 5 مباريات في 5 نسخة مختلفة من كأس الخليج، حقق خلالها منتخب الإمارات الفوز في 3 مناسبات، مقابل التعادل مرتين، ومن دون أي هزيمة.

وسجلت الإمارات 8 أهداف في شباك الكويت، في حين استقبلت 4 أخرى، مع الخروج بشباك نظيفة في 3 لقاءات.

وسيطرت نتيجة التعادل دون أهداف على نتيجة آخر مباراة أُقيمت بينهما في "خليجي 23"، التي احتضنتها الكويت.

وكان منتخب الكويت متفوقًا على الإمارات حتى عام 2003، محققًا الفوز في 10 مناسبات مع تعادل وحيد، إلى جانب 4 هزائم، قبل السيطرة الإماراتية على المواجهات المباشرة في كأس الخليج آخر 20 عامًا.

إجمالًا، انتصرت الإمارات 7 مرات، مقابل التعادل في 3 مناسبات، مع فوز الكويت بـ 10 مباريات.

يُشار إلى أن لقبي الإمارات في كأس الخليج، نسختي 18 و21، تحققا بعد الفوز على الكويت (3-2) و(1-0) على الترتيب، في مشوار الوصول إلى المباراة النهائية.

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