الظنحاني قبل مواجهة الكويت بـ «خليجي 25»: نسعى لفوز يعيدنا إلى المنافسة

المصدر: البيان

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اعتبر لاعب منتخب الإمارات خالد الظنحاني، أن مباراة البحرين أصبحت في الماضي، مطالباً بطي الصفحة والالتفات إلى ما هو أهم، مشدداً على ضرورة التركيز على مواجهة المنتخب الكويتي الشقيق.

وقال خالد الظنحاني في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الإمارات والكويت بـ «خليجي 25»: "تجاوزنا ما حدث في المباراة الأولى، وكل تركيزنا منصب حالياً على لقاء الغد أمام الكويت، ندرك جيداً أنها مواجهة مهمة للغاية، لذلك نحن حريصون على بذل كل ما نستطيع من أجل تحقيق فوز يعيدنا إلى المنافسة، ويعزز فرص المنتخب في التأهل".

وأضاف: "تعاهدنا على القتال بقوة في المباراة حتى نتمكن من الظفر بالنتيجة المطلوبة، علينا تسجيل تاريخ لأنفسنا".

وأتم الظنحاني، قائلاً: "التحضيرات سارت بصورة جيدة، والجميع على أتم الاستعداد، والجهاز الفني دائماً يحرص على تزويدنا بالنصائح المطلوبة لتحقيق التفوق على منافسنا".

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