طاقم تحكيم سعودي لمباراة الإمارات والكويت في «خليجي 25»

المصدر: البيان

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أعلنت لجنة الحكام ببطولة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي تستضيفها مدينة البصرة، عن طاقمي تحكيم مباراتي الغد، بين الإمارات والكويت، وقطر والبحرين، المقرر إقامتهما على ملعب الميناء الأولمبي.

وأسندت اللجنة المباراة الأولى بين الإمارات والكويت، إلى طاقم تحكيم سعودي، بقيادة شكري الحنفوش، ويساعده ياسر السلطان وفيصل القحطاني، والحكم الرابع الروماني إشتفان كوفاتش، وعبدالله الشهري حكماً للفيديو المساعد ويعاونه المغربي رضوان جيد، والبحريني خليفة الدوسري مقيماً للحكام.

أما طاقم حكام مباراة قطر والبحرين، سيكون أوزبكي بقيادة الجيز تاتاشيف، ويعاونه شايوسوبوف سنجار، وعثمانوف اليشر، والعراقي علي صباح القيسي حكماً رابعاً، والفرنسي جيرمي بينارد حكماً للفيديو المساعد ويعاونه الصيني فو مينغ، والكويتي محمد باجيه الشمري مقيماً للحكام.

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