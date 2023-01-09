لقاء مصيري.. الإمارات تواجه الكويت في «خليجي 25»

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي منتخب الإمارات، غداً الثلاثاء، مع نظيره الكويتي في ثاني مبارياته ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" على استاد الميناء، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما كل من قطر والبحرين.

ويسعى منتخب الإمارات بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا لتحقيق الفوز الأول في البطولة، بعد مباراة الجولة الافتتاحية التي انتهت بفوز البحرين بنتيجة 1/2.

وكان الأبيض واصل تحضيراته بعد مباراة البحرين، حيث عمل الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي صاحبت المواجهة الأولى، إضافة إلى وضع خطة فنية مناسبة لخوض لقاء الكويت، بعد دراسة المنافس والتعرف على نقاط الضعف والقوة لديه.

وأكمل الأبيض تحضيراته للمواجهة المهمة بأداء المران الرئيسي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، وأظهر اللاعبون روحاً معنوية عالية، مؤكدين حرصهم على القتال بقوة من أجل تحقيق نتيجة تعزز حظوظ الأبيض في التأهل للمرحلة المقبلة.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الكويت: "حاولنا خلال الفترة البسيطة قبل المباراة تصحيح أخطاء مباراة البحرين وشرحها للاعبين، وهدفنا هو تحقيق الفوز في لقاء الكويت والظهور بشكل أفضل، وتحقيق نتيجة إيجابية تمحي نتيجة المباراة الأولى".

وحول اعتماد قائمته على مجموعة من اللاعبين الشباب أوضح: "منتخب الأرجنتين توج بكأس العالم 2022 بـ 19 لاعبًا يشاركون للمرة الأولى في المونديال، لا أقارن بين المنتخبين، لكن لدي ثقة في اللاعبين الموجودين، ومتأكد بأننا سنكون على قدر المسؤولية أمام الكويت".

وعن إمكانية مشاركة اللاعبين المصابين، قال: "فابيو ليما يتلقى العلاج حاليًا من الجهاز الطبي، هناك احتمالية لمشاركته في مباراة الكويت، وكذلك ماجد حسن".

وأكد أروابارينا أن اتحاد الكرة الإماراتي وكذلك الجهاز الفني للمنتخب يسعون إلى كتابة تاريخ جديد لكرة القدم الإماراتية، ولن يدخروا جهداً نحو تحقيق ذلك.

واتفق خالد الظنحاني مدافع منتخب الإمارات، مع تصريحات مدربه بشأن أهمية لقاء الكويت، حيث قال: "طوينا صفحة مباراة البحرين، ونحاول الظهور بصورة ممتازة أمام الكويت، ونعلم جيدًا أهميتها بالنسبة لنا كلاعبين، لذا سنقدم 200% من طاقتنا في هذه المباراة".

وعلى الجانب الآخر شدد البرتغالي روي بينتو مدرب الكويت، على أهمية دراسة أسلوب لعب المنتخب الإماراتي، قبل المواجهة المرتقبة بينهما، وقال: "حصلنا على معلومات كافية عن منتخب الإمارات، ونقلناها إلى اللاعبين من أجل تقديم المستوى المطلوب منا في المباراة".

وأضاف: "قدمنا أداءً جيداً أمام قطر، وأظهرنا بعض التحسن رغم استقبال هدفين، لكننا نعاني من بعض المشكلات في استغلال الفرص وتسجيل الأهداف، وحاولنا معالجة تلك المشكلة في الحصة التدريبية".

وأضاف: "أغلب اللاعبين في الكويت بمنتصف العشرينات لذا نجهز منتخبًا للمستقبل وهدفنا هو اكتساب الخبرات واللعب تحت الضغوطات".

وأوضح: "الجميع يعلم أن البطولة صعبة، ولا يمكن التكهن بنتائج المباريات، ونرغب في تقديم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة".

يذكر أن منتخب الإمارات خاض 112 مباراة خلال مشاركاته في بطولة كأس الخليج العربي عبر تاريخها، حقق خلالها 41 فوزًا، وتعادل 29 مرة، وخسر 42 لقاء، وسجل لاعبوه 118 هدفًا، آخرها برأسية سيباستيان تيغالي أمام البحرين مساء السبت الماضي.

من جانبه، يدخل المنتخب الكويتي المباراة أيضًا بحثًا عن نتيجة إيجابية بعد خسارته في الجولة الماضية بهدفين دون رد أمام نظيره القطري، ويمتلك منتخب الكويت سجلًا حافلًا على صعيد منافسات كأس الخليج، وخاض 114 مباراة، فاز بـ 57 منها، وتعادل 23 مرة، وخسر في 34، وسجل لاعبوه 200 هدف حتى الآن.

ويختتم المنتخب الإماراتي مشواره في دور المجموعات، حين يواجه نظيره القطري في الجولة الثالثة والأخيرة مساء الجمعة المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز