أروابارينا: خسارة البحرين مؤلمة وعلينا تغيير الصورة

المصدر: البيان

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أكد رودلفو أروابارينا مدرب منتخب الإمارات، أن الجهاز الفني عمل على تحضير الأبيض لمباراة الكويت في بطولة خليجي 25، مشيراً إلى أنه رغم ضيق الوقت حرص على معالجة السلبيات قبل المواجهة الكويتية.

وقال ردولفو خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "لم نقدم مستوى جيداً في المباراة السابقة، عانينا من بعض المشكلات في التمركز، علينا نسيان الماضي، والمهم الآن النهوض والعمل لتغيير الصورة، الخسارة كانت مؤلمة، ويجب أن نفوز في مباراة الكويت".

وجدد أروابارينا ثقته في كل اللاعبين، مؤكداً أن الأرجنتين فازت بكأس العالم بـ 19 لاعباً جديداً، ورفض المدرب الكشف عن تشكيلة مباراة الغد، مشيراً إلى أن هناك بعض اللاعبين في حالة استشفاء.

وتحدث المدرب عن المنافس حيث قال أن المنتخب الكويتي يضم لاعبين جيدين، مطالباً بالتركيز خلال اللقاء الذي لن يكون سهلاً، وقال: "الفوز يتطلب توافر مجموعة أشياء، واللحظات الصعبة تتطلب التماسك، لدينا طموح ونسعى إلى تحقيق هدفنا من خلال العمل المتواصل والتركيز".

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