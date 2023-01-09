المواجهة بين رونالدو وميسي.. طلب تاريخي على قمة "كأس الرياض" وآل الشيخ يغلق هواتفه

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية أنه اضطر إلى إغلاق هواتفه الخمسة نتيجة الطلب التاريخي على شراء تذاكر مباراة الأحلام بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم نادي الهلال والنصر ضمن كأس موسم الرياض، مشيراً إلى وجود 2 مليون طلب وذلك بعد ساعات قليلة من طرح تذاكر المباراة التي ستجرى يوم 19 يناير، على استاد الملك فهد الدولي، الذي يتسع لنحو 70 ألف متفرج.

وكتب تركي آل الشيخ، على حسابه في "تويتر" مبدياً اندهاشه من الإقبال التاريخي الواسع: "مليون ونص طلب لتذاكر المباراة!!!".

وتحظى المباراة المنتظرة بزخم كبير، واهتمام إعلامي غير مسبوق، إذ يترقب الجمهور السعودي والعالمي المواجهة المنتظرة بين النجمين البرتغالي والأرجنتيني، إذ ستكون أول مواجهة تجمع النجمين الكبيرين كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، وليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان، منذ عامين تقريباً، عندما جمعتهما آخر مباراة في 12 أغسطس 2020، حين فاز يوفنتوس على برشلونة بثلاثية نظيفة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو"، وسجل فيها "الدون" هدفين.

ولفت "آل الشيخ" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" إلى أن الطلب على التذاكر ضخم جداً، وتجاوز 2 مليون طلب من أشخاص من نحو 170 دولة حول العالم يودون حضور المباراة.

وبين رئيس الهيئة أن كل ثانية يزيد الطلب 15 ألف تذكرة، مما اضطرهم إلى إيقاف طرح التذاكر بعد نفادها السريع، كما اضطر إلى إغلاق جميع هواتفه الخمسة بعد تلقيه ما يقارب 80 ألف رسالة على واتساب من جميع أنحاء العالم؛ لطلب تذاكر المباراة التاريخية.

كما يُنتظر أن تشهد المواجهة مشاركة نجمي باريس البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، إضافة إلى النجوم المحليين والدوليين في فريقي النصر والهلال، ما يجعلها مواجهة مثيرة منتظرة في الرياض.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز