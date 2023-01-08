درجال : نجاح العراق في تنظيم "خليجي 25" يحسب لدول المنطقة بأسرها

المصدر: وام

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أكد عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي أن نجاح العراق في تنظيم "خليجي 25" سيحسب لجميع دول المنطقة بأسرها ولبطولات كأس الخليج بصفة عامة.

وقال " بعيدا عن حسابات الفوز والخسارة في المباريات، فإن لم شمل شعوب الخليج في مدينة البصرة نجاحا كبيرا كنا نتطلع إليه. شكرا لكم ولكل من ساهم في تحقيق هذه البداية".

وحرص درجال على لقاء الاعلاميين المكلفين بتغطية منافسات "خليجي 25" والاستماع إليهم لتذليل المعوقات التي واجهتهم والعمل على تلبية كل طلباتهم.

وأكد أن حفل افتتاح البطولة كان من أفضل الاحتفاليات التي أقيمت على مستوى العالم بشهادة الجميع.

واعتبر أن "خليجي 25" ستحمل العراق مسؤولية كبرى مستقبلا في ضرورة أن تكون دائما على قدر التحدي،

وفي نفس الوقت ستحمل الدولة التي تستضيف النسخة المقبلة من البطولة مسؤوليات مضاعفة بحيث لا يقل مستوى إبهار البطولة وحفل الافتتاح عما قدمته العراق في هذه النسخة.

وتمنى درجال ألا يقتصر النجاح في "خليجي 25" على الجوانب التنظيمية والاحتفالية فقط، وأن يمتد للصعيد الفني ويظهر أثره في المباريات، وقال " نتمنى أن نرى المنتخبات الخليجية تسير على نهج التطور وتواكب المستويات العالمية كرويا".

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