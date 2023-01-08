مدرب العراق: خسارة لقب "خليجي 25" لن تكون أزمة كبيرة

المصدر: وام

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أكد الإسباني خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، صعوبة المواجهة التي تنتظره أمام منافسه السعودي غداً الاثنين، في ثاني جولات المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

واكتفى المنتخب العراقي، مستضيف البطولة، بنقطة التعادل في مباراته الافتتاحية أمام نظيره العماني يوم الجمعة الماضية.

وقال كاساس اليوم في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد " لم نفز في مباراتنا الأولى، ولدينا سلبيات، لكن الطريق ما زال طويلا ونتحسن يوما بعد يوم. شاهدنا المباراة الماضية وحللنا الأخطاء، وسنحاول تفاديها أمام المنتخب السعودي، لصنع خطورة أكبر".

وأضاف " أثق في اللاعبين كثيرا، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أننا سنحقق اللقب. نريد تحقيق اللقب ولكننا نحتاج لعمل أكبر، لأن جميع المنتخبات المشاركة هدفها البطولة أيضا".

وقال " لا أتفق مع من يعتبر أن التعادل مثل الخسارة، علينا تغيير هذه الثقافة، المشروع ليس آنيا، لن نكون الأفضل في العالم إذا فزنا ولا الأسوأ إذا خسرنا".

وعن أهمية تحقيق لقب بطولة "خليجي 25" قال " لدينا 3 ألقاب فقط سابقة، ولدينا الرغبة في الفوز وتحقيق اللقب ولكن الخسارة لن تكون أزمة كبيرة".

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