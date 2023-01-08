الرويعي: هدفنا المنافسة على لقب خليجي "25"

المصدر: وام

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أكد أحمد الرويعي، المدرب المساعد للمنتخب السعودي لكرة القدم، جاهزية منتخب بلاده لمواجهة نظيره العراقي غدا، وتقديم مباراة تليق باسم المنتخبين الكبيرين في بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقامة حاليا بمدينة البصرة العراقية.

وقال الرويعي، الذي حضر المؤتمر بدلا من سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي المشارك في "خليجي 25".. " المنافسة على لقب البطولة هو هدفنا، خاصة أن جميع لاعبي المنتخب المشاركين في هذه البطولة يعدون نجوما ولا يوجد ما يسمى منتخب رديف".

وأكد أن الحضور الجماهيري المتوقع من الجماهير العراقية سيكون محفزاً للمنتخب السعودي في نفس الوقت الذي اعتاد مثل هذه الأجواء، ووجوده سيكون مساهماً في الارتقاء بمستوى اللقاء.

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