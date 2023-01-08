طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباراة العراق والسعودية في "خليجي 25"

المصدر: وام

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اختارت لجنة الحكام ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" طاقم تحكيم إماراتيا لإدارة مباراة العراق والسعودية ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى غداً الاثنين، والتي ستقام على استاد البصرة الدولي في الثامنة والربع مساء بتوقيت الإمارات.

ويتكون طاقم التحكيم الإماراتي من عادل النقبي حكماً للساحة، ويعاونه علي النعيمي وسبت عبيد العلي، ومعهم الصيني ما نينج حكماً رابعا، وأيضا الإماراتي أحمد عيسي درويش والقطري عبدالله المري حكمين للفيديو.

كما أسندت اللجنة إلى طاقم تحكيم كويتي بقيادة عبدالله جمالي، إدارة مباراة عمان واليمن في نفس المجموعة والتي ستقام على ذات الملعب في الخامسة والربع مساء بتوقيت الإمارات.

وعلى صعيد متصل، حرص سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة الحكام على زيارة طاقم التحكيم الإماراتي الدولي المشارك في "خليجي 25"، والمكون من عادل النقبي "حكم ساحة"، أحمد عيسى درويش "حكم فيديو"، علي راشد النعيمي "مساعد أول"، وسبت عبيد “مساعد ثان” وطالبهم بضرورة تقديم أداء مشرف يليق بسمعة وإسم منظومة التحكيم الإماراتي المشهود لها بالخبرة الكبيرة في إدارة كبرى المباريات والمسابقات في كافة المستويات.

وتمنى لهم التوفيق والنجاح في إدارة المباريات التي سيتم تكليفهم بها خلال البطولة الخليجية، ورفع سقف الطموحات بالجهد والتركيز للوصول لإدارة المباراة النهائية.

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