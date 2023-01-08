مدرب عمان يأمل في تحقيق نتبجة إيجابية في مواجهة اليمن " بـ "خليجي 25"

المصدر: وام

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أعرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب منتخب عمان عن امله أن تكون مواجهة المنتخب اليمني غدا “الإثنين”، فرصة جديدة لتعديل أوضاع فريقه في جدول المنافسة وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له الاستمرار في مشوار المنافسة بخليجي 25.

وكان المنتخب العماني قد تعادل سلبيا دون أهداف مع المنتخب العراقي، مستضيف البطولة، في أولى مبارياته بـ"خليجي 25" التي تستضيفها مدينة البصرة حالياً، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى.

وقال إيفانكوفيتش، في المؤتمر الصحفي التقديمي الذي عقد ظهر اليوم: "بعد متابعتي لمباريات البطولة في كلتا المجموعتين تأكدت إنها ستكون بطولة قوية وصعبة على جميع المنتخبات".

وأضاف: "أغلب المنتخبات تخوض البطولة بطموح عال للمنافسة، وكل مباراة ستكون فرصة جديدة لتحقيق نتيجة أفضل، لذا فإنّ مواجهتنا أمام المنتخب اليمني ستكون فرصة جديدة لنا أيضا لتقديم أداء افضل وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأكد مدرب المنتخب العماني تقديره واحترامه لقدرات نظيره اليمني، نظراً لان الترشيحات كلها تصب في مصلحة فريقه، وقال: "الكل يتوقع أفضليتنا ونحن على الورق أفضل فعلًا، وسنحاول أن نكون أفضل في الواقع، ولا يمكن التقليل من قدرات المنتخب اليمني، الذي برغم خسارته الأولى أمام المنتخب السعودي، فإنه لم يكن بالمنافس الهين، بل أتيحت له العديد من الفرص ولم يوفق في تسجيلها".

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