مدرب اليمن: استغلال الفرص أهم أولوياتنا أمام عمان

المصدر: وام

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تمسك التشيكي ميروسلاف سكوب، مدرب اليمن بحظوظ فريقه في مواصلة المشوار ببطولة "خليجي 25" عندما يواجه نظيره العماني غداً الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى للبطولة.

وخسر المنتخب اليمني أمام نظيره السعودي بهدفين دون رد في مباراته الأولى بالبطولة التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية حالياً.

وقال سكوب " المنتخب العماني قوي ولديه مدرب خبير، سنحاول أن نقدم نفس الأداء الذي قدمناه أمام السعودية، لم نكن سيئين في المباراة الأولى، بل أتيحت لنا العديد من الفرص، لم نتمكن من استغلالها، وهو ما سنحاول تلافيها في مباراة الغد، وأن نسجل من الفرص التي تتاح لنا".

وأضاف: " كل الإحصائيات أشارت إلى ندية كبيرة بيننا وبين المنتخب السعودي في المباراة الأولى، خاصة فيما يتعلق بالفرص التهديفية فقد أتيحت لهم 5 فرص سجلوا اثنتين، ونحن أتيحت لنا 4 فرص لم نسجل أي هدف".

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