يتحدث 8 لغات .. من هو السوري مترجم رونالدو الخاص في النصر السعودي؟

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح السوري محمود حنّان مترجما خاصا للاعب نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وظهر حنّان برفقة رونالدو أثناء عقده للمؤتمر الصحفي الذي سبق تقديمه رسميا كلاعب في النصر، وساهم في إيصال رسالة النجم البرتغالي إلى مسؤولي النادي واللاعبين.

وفي تصريحات إعلامية، قال محمود حنان إنه فخور جدا بترجمة كلمات رونالدو في قاعة النادي والتعرف على أكبر نجم في العالم.

وينحدر محمود حنّان، البالغ من العمر 50 عاما، من قرية راجو في عفرين، الواقعة في الشمال السوري، ويمتلك خبرة طويلة في مجال الرياضة، وله علاقة قوية بكرة القدم السعودية.

يتحدث حنّان 8 لغات، هي الصربية والكرواتية والإنجليزية والبوسنية والإسبانية والروسية والعربية، إلى جانب الكردية.

وانضم إلى نادي النصر عام 1999، وعمل مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2002، ثم عاد إلى النصر حتى عام 2007، قبل أن ينتقل للعمل في نادي الاتحاد في جدة، ويعود مجددا إلى النصر بسبب علاقته الكبيرة مع هذا النادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز