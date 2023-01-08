بالأسماء.. الفيفا يتوقع انتقال لاعبين عالميين إلى الدوري السعودي

المصدر: البيان

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أن "صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي قد تفتح الباب نحو المزيد من الصفقات الكبيرة".

وتوقع الفيفا انضمام لاعبين آخرين إلى الأندية السعودية، مضيفا "رونالدو ليس الأخير.. ميسي ومودريتش ونجوم قد يتبعوا كريستيانو إلى السعودية!"، وفقا لقناة الحرة.

وأعلن نادي النصر عن ضم رونالدو إلى صفوفه وقدمه لجماهيره في صفقة تاريخية، والصفقة تعد نقلة نوعية في الصفقات التي تجريها الأندية السعودية، وانتقال رونالدو قد يفتح الباب أمام المزيد من الصفقات الكبيرة في الدوري السعودي، ولا شك أن انتقال رونالدو للنصر يعد قفزة تاريخية في جودة الانتقالات في المنطقة العربية، وفقا للفيفا.

لذلك من المتوقع أن يتبع انتقال رونالدو إلى السعودية المزيد من الانتقالات الرنانة التي قد تأخذ الدوري السعودي للمحترفين والمنطقة ككل إلى نطاق تنافسي أعلى بكثير.

ليونيل ميسي

النجم الأرجنتيني ينتهي تعاقده الحالي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري رغم وجود أنباء عن اتفاقه على تجديده بعد فوزه بكأس العالم برفقة المنتخب الأرجنتيني في الشهر الماضي.

لكن ليونيل ارتبط اسمه في الآونة الأخيرة أيضا بنادي الهلال تحديدا، حيث بدأت الجماهير في طباعة اسمه على قمصان الفريق ردا على انضمام رونالدو إلى النصر فهل يحمل المستقبل لميسي تواجدا في دوري روشن السعودي للمحترفين؟

لوكا مودريتش

الأمير الكرواتي أيضا من الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى الدوري السعودي خاصة أن عقده مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

صحيح أن رئيس النصر الذي ارتبط اسمه بمودريتش قد نفى الأنباء، لكنه كان قد نفى بعض الأخبار الخاصة بقربه من ضم رونالدو سابقا أيضا.

سيرخيو راموس

نجم باريس سان جيرمان الحالي ينتهي تعاقده هو الآخر بنهاية الموسم الحالي، وذلك يعني أنه حر في التفاوض مع أي فريق حاليا.

راموس ارتبط اسمه هو الآخر بالانضمام إلى صفوف النصر، وأشارت أنباء أخرى عن قربه من عودته لناديه الأول إشبيلية، لكن في النهاية لن يحسم ذلك الأمر إلا سيرخيو نفسه بنهاية الموسم على الأرجح.

نجولو كانتي

لاعب وسط تشيلسي الفرنسي الذي يتواجد في كل مكان في الملعب يعد من الذين ارتبط اسمهم بالدوري السعودي مؤخرا، وإن كان قد ارتبط ببرشلونة أيضا.

وبعد انتقال رونالدو إلى النصر أصبحت فكرة ضم كانتي إلى أحد أندية الدوري السعودي أمرا متاحا ومن الوارد حدوثه.

أداما تراوري

لاعب برشلونة السابق من النجوم الذين ينتهي تعاقدهم مع فريقهم وولفرهامبتون بنهاية الموسم الحالي، ومع تراجع الدقائق التي يحصل عليها في الدوري الإنجليزي يبدو خيار الرحيل قائما.

تراوري لم يرتبط بأي فريق في الدوري السعودي في الوقت الحالي، لكن قد يرغب نونو سانتو المدير الفني للاتحاد في لم الشمل معه من جديد.

أنخيل دي ماريا

بطل العالم برفقة المنتخب الأرجنتيني وأحد أبرز العناصر التي تسببت في التتويج باللقب ينتهي عقده في يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي.

النجم السابق لريال مدريد قد يكون إضافة قوية في الموسم المقبل لعدة أندية سعودية، فهل ينتقل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين أم يستكمل مسيرته الأوروبية أم يعود للأرجنتين؟!

خاميس رودريغيز

الكولومبي له تجربة في المنطقة العربية بالفعل، وعقده مع أولمبياكوس ينتهي بنهاية الموسم، لذلك من الوارد أن يعود في الصيف المقبل عن طريق أحد الأندية السعودية.

اللاعب الكولومبي ارتبط سابقا بالنصر قبل أن يلعب في قطر، قد نرى اهتماما نصراويا جديدا به أو قد نراه بقميص آخر، ذلك سيحدده خاميس وحده في الفترة المقبلة.

محمد النني

قبل أن يجدد عقده في صفوف آرسنال تم تداول أنباء عن رغبة عدة أندية سعودية في ضم النجم المصري محمد النني، والآن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، فهل تعود تلك الأندية للاهتمام به من جديد؟

وأشار الفيفا إلى أن الأسماء التي طرحها "هي مجرد ترشيحات بناء على المعطيات والحقائق الحالية في سوق الانتقالات، ولا تعني أن أحد هؤلاء النجوم سيلعب في الدوري السعودي بشكل مؤكد".

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