مرتضى منصور يبرر إعلانه بتعاطي لاعبيّ الزمالك للحشيش

المصدر: البيان

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برر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري إعلانه بتعاطي لاعبيّ فريقه أحمد فتوح وعبد الله جمعة بتعاطي المخدرات، مؤكداً انه حمى الزمالك من الإيقاف لمدة عامين من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف: "يقولون إني فضحتهما؟ لو لم يتحذ الزمالك إجراء معهما لتعرض للإيقاف لمدة عامين من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأكد منصور أن "فتوح قال إنه مصاب بكورونا وفي تلك الحالة يجب أن يتعرض للكشف. "هذا خطأ فادح بعد أن هرب من المباراة".

وأوضح منصور "المواد المخدرة تبقى في الجسد لأيام معينة. أين فتوح الآن؟ لم يحضر للنادي أو التدريبات ويحاول إزالة الآثار بعد أن قال لي إنه يريد الرحيل عن النادي".

وصرّح مرتضى أن فتوح وعبد الله جمعة قد حضرا تحت تأثير الحشيش، وأعلن عن عرضهما للبيع.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: "فتوح وعبد الله جمعة داخلين محششين، هذا استهتار بالنادي".

وأضاف: " كان هناك اجتماع وفتوح قال لي إنه يريد الرحيل وإنه سيرحل إلى الأهلي، قلت له أحضر لي عرضًا".

وأكد: "الاتنين الحشاشين بره النادي. عندما علما بوجود تحاليل في التسخين لم يلعبا المباراة".

وتابع: "أخبرته أنه عندما تأتي نتائج التحليل فإنه سيرحل، هذه مسخرة. المدرب اضطر لتغيير قوامه الأساسي بسبب هذين الغيابين".

وعن الصفقات والاعتراضات عليها والهجوم على أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة قال: "أمير مرتضى هو من أجرى كل الصفقات. إنه يحتاج لجراحة منذ عامين ويؤجلها لأجل الزمالك الذي يعشقه".

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