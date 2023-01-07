الإماراتي وليد عباس ضمن قائمة الأكثر خوضاً للمباريات الدولية وكأس الخليج

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسجل المدافع الإماراتي وليد عباس اسمه في كأس الخليج العربي "خليجي 25" ضمن قائمة أكثر اللاعبين المشاركين في منافسات البطولة، والأكثر خوضًا للمباريات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وانطلقت منافسات "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية، أمس “الجمعة”، وتستمر حتى 19 من يناير الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات، والعراق، والسعودية، والكويت، وعمان، والبحرين، وقطر، واليمن.

ويتصدّر اللاعب سيد محمد جعفر قائمة أكثر اللاعبين الحاليين في " خليجي 25 " مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب البحرين، برصيد 133 مباراة، وفق موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

ويشهد المركز الثاني وجود اللاعب وليد عباس بـ101 مباراة لعبها مع منتخب الإمارات، في حين يحتل اللاعب محمد المسلمي المرتبة الثالثة في قائمة المشاركين بالمباريات الدولية مع منتخب عمان، بواقع 92 مواجهة سابقة قبل كأس الخليج.

ويشغل اللاعب سيد ضياء سعيد المركز الرابع بـ91 لقاءً، شارك خلالها مع منتخب البحرين، فيما يحتل اللاعب وليد الحيام من منتخب البحرين المركز الخامس، برصيد 75 مباراة .

تجدر الإشارة إلى أن القرعة أوقعت منتخبات العراق وعمان والسعودية واليمن في المجموعة الأولى، في حين تتنافس الإمارات والكويت والبحرين وقطر ضمن المجموعة الثانية من "خليجي 25".

يذكر أن كأس الخليج العربي التي انطلقت للمرة الأولى في عام 1970 شهدت تتويج 7 أبطال، بواقع 10 ألقاب لصالح الكويت، و3 ألقاب لكل من السعودية والعراق وقطر، في حين لدى الإمارات لقبان بالتساوي مع عمان، وأحرزت البحرين اللقب في مناسبة وحيدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز