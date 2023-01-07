رونالدو ينفذ عقوبة الإيقاف مباراتين قبل اللعب للنصر

المصدر: (الرياض - أ ف ب)

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يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد عن اللعب مباراتين بعد تسجيله لاعباً لناديه الجديد، ويأتي الغياب تنفيذاً لعقوبة حصل عليها رونالدو في أثناء وجوده مع نادي مانشستر يونايتد، ووصلت البطاقة الدولية لـ«الدون» مساء الأربعاء من إنجلترا مصحوبة بعقوبة الإيقاف.

وأشارت تقارير سعودية إلى أنّ الأوزبكي ماشاريبوف الأقرب للرحيل من النصر ليتمكن النادي من تسجيل رونالدو لعدم وجود مكان شاغر للاعب أجنبي في قائمته التي تضم 8 لاعبين أجانب، وهو الحد الأقصى وفقاً للوائح الدوري السعودي.

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