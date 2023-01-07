نقطة للعراق وعُمان في ضربة البداية

المصدر: البصرة - وكالات

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انطلقت مساء أمس في مدينة البصرة منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، والتي تستمر حتى 19 من الشهر الجاري بمشاركة 8 منتخبات.

وأعلن محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، انطلاق فعاليات البطولة رسمياً، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ورؤساء الاتحادات الخليجية، وقال في كلمته: «أهلاً وسهلاً بشباب الخليج منتخبات وجماهير ومشجعين على أرض العراق».

وشهد حفل الافتتاح استعراضاً للتراث العراقي بالإضافة إلى ألعاب نارية في محيط استاد البصرة، وعرضاً فنياً وغنائياً. وبدأ حفل الافتتاح بعرض الفرق المشاركة في البطولة وأدى الفنان العراقي حسام الرسام أغنية حفل الافتتاح. من ناحية أخرى تعادل منتخبا العراق وعُمان سلبياً في المباراة الإفتتاحية للبطولة ضمن منافسات المجموعة الأولى وسط حضور جماهيري كبير، ليحصل كل منهما على نقطة في ضربة البداية .

انسحاب

وحدثت فوضى في مقصورة كبار الشخصيات في حفل افتتاح «خليجي 25»، ووفقاً لصحيفة القبس الكويتية انسحب الوفد الكويتي من الحفل، وذكرت الصحيفة أن الوفد الكويتي كان آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة حسب ترتيبات اللجنة المنظمة، وأفادت المصادر أن الوفد وصل إلى الملعب برئاسة ممثل سمو أمير الكويت، رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، وكان يرافقه وزير الرياضة العراقي احمد المبرقع،وأثناء دخول الوفد إلى مقصورة الملعب حدثت فوضى مع دخول أطراف غير مدعوة إلى مقصورة كبار الشخصيات.

ونقلت « القبس» عن مصادر لم تسمها : «إنه أثناء وجود الوفد في مبنى كبار الضيوف حدث اقتحام من عدد من الجماهير العراقية، فيما لم يستطع الأمن السيطرة عليها ، وعقب ذلك، اقترح وزير الرياضة العراقي على الوفد الكويتي أن يغادروا الملعب، واتجه الوفد إلى المطار عائداً إلى الكويت».

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