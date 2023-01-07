مدرب منتخب البحرين : الإمارات منتخب قوي وسنقاتل أمامه

المصدر: البصرة - البيان

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أكد البرتغالي هيليو سوزا مدرب منتخب البحرين أن المنتخب سيخوض مباراة قوية، واصفاً الأبيض الإماراتي بالمنتخب القوي والثابت على مستواه منذ فترة، مؤكداً أن فريقه سيقاتل في ضربة البداية لحصد النقاط الثلاث، مضيفاً أن تحضيرات الأحمر بدأت منذ 10 أيام للمباراة، وأن المنتخب في نسق تصاعدي من خلال العمل على تقوية جميع الخطوط، مشيراً إلى أن المنتخب واصل التحضيرات في البصرة، وأن الأجواء جيدة هناك لإقامة التجمع الخليجي.

وأضاف سوزا قائلاً: أعتقد أن التجربة في النسخة الماضية أعطتنا شعوراً جيداً وجعلتنا نقاتل ونجحنا في الوصول إلى منصة التتويج، والحصول على أول لقب في تاريخ مشاركات البحرين بدورات كأس الخليج، وأعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من التقدم ومزيد من الجهود للمحافظة على ذلك، وبكل صراحة، فخور بما قدمناه في الفترات الأخيرة، وفخور بالعمل مع هذه المجموعة وأشيد بالدعم الكبير الذي قدمته البحرين لهذا المنتخب، وعلينا بكل تأكيد المواصلة والمثابرة والعمل بشكل أكبر.

وقال مدرب البحرين: «لقد جلبت معي لاعبين قادرين على شغل عدة مراكز ورغم أن المهاجم عبدالله يوسف يجيد اللعب في مركزه، إلا أن المنتخب يمتلك 6 لاعبين قادرين على شغل هذا المركز من خلال أسلوب اللعب الذي سنعتمد عليه»، وأشار إلى أن الفترة التي قضاها في منطقة الخليج بينت له أن المنتخبات الخليجية متقاربة كثيراً في المستوى.

موضحاً أن كل منتخب قادر على فرض تواجده ويبحث عن فوز في كل مباراة بهذه المشاركة، واصفاً بأن المنافسة ستكون حامية في هذه النسخة، مبيناً أن منتخب البحرين لا يبحث عن الأعذار وأنه سيركز على تقديم أفضل أداء، وأنه رغم وجود الضغوطات ليس فقط على المنتخب الوطني فحسب، وإنما على جميع المنتخبات، إلا أن الأحمر سيسعى للتعامل بشكل إيجابي مع هذه الضغوط وتسييرها لصالحه، مؤكداً أن المنتخب استطاع ورغم تلك الضغوط أن يحقق لقب النسخة الماضية.

وأوضح سوزا أن المنتخب الإماراتي منتخب ثابت وقوي ويعمل منذ فترة طويلة وقد كان ذلك واضحاً من خلال ما قدمه من مستويات خلال التصفيات والمباريات الودية الأخيرة، مؤكداً أن المنتخب البحريني يبحث عن المنافسة والظهور بمستوى أفضل وتحقيق الانتصارات في هذه المجموعة.

واختتم مدرب البحرين قائلاً: «المستويات قد اختلفت عن النسخة الماضية ..والمنافسة بكل تأكيد لن تكون سهلة، وعلينا التركيز في جميع المباريات وتحديداً في المباراة الأولى من أجل البحث عن انطلاقة جيدة وإيجابية ومعنوية للمنتخب في هذه المشاركة الخليجية».

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