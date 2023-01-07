غياب الاستقرار وضعف الإعداد يهددان «الأزرق»

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الكويت – أحمد عبد اللطيف

يسود قلق كبير في الشارع الرياضي الكويتي خوفاً من تحقيق «الأزرق» نتائج متواضعة مثل ما حدث في النسختين الأخيرتين للبطولة، حيث ودع المنتخب الكويتي البطولة من الدور التمهيدي وغاب عن تحقيق البطولة منذ ما يقارب 12 عاماً رغم تصدره السجل الذهبي بـ 10 ألقاب، وجاءت نغمة عدم التفاؤل بسبب غياب الاستقرار الفني والإداري، وضعف الإعداد ما يهدد مشوار الفريق في «خليجي 25».

خبرة

وأكد صالح زكريا شيخ المدربين الكويتيين أن منتخب الكويت جيد ويمتلك عناصر صاعدة تحتاج للخبرة وسيكون لها شأن في المستقبل بشرط وجود مدرب على مستوى عالٍ يستطيع توظيف إمكاناتهم وإعدادهم بالطريقة الصحيحة، وقال: عندما يشارك «الأزرق» في بطولة الخليج يصبح مطالباً بتحقيق اللقب، وهو ما يساهم في عدم خروجنا من الدور الأول كما حدث خلال البطولات الأخيرة، لأننا لا ننظر إلى تجهيز منتخب وتكون الاختيارات سيئة وتكون المحصلة صفر وخروج بشكل متواضع.

وأضاف: الكرة الكويتية تحتاج إعداد جيل جديد بوجود مدرب صاحب اسم كبير وجهاز إداري قادر على بناء منتخب، وقال: فترة إعداد المنتخب الحالي لـ «خليجي 25» لم تكن كافية بعكس البطولات السابقة والتي شهدت وجود مدربين كبار مثل زاجالو وكارلوس، وكانت فترات الإعداد تزيد على 6 أسابيع، يتخللها خوض مباريات ودية قوية.

استثنائية

وعن خليجي 8 التي حقق فيها «الأزرق» اللقب قال زكريا: هذه بطولة استثنائية، وفي ذلك الوقت كان هناك لاعبون على مستوى عالٍ مثل يوسف سويد، مؤيد الحداد، ناصر الغانم وهو ما جعلنا نحتل قمة الترتيب برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل واحد فقط ومن دون هزيمة.

ورشح شيخ المدربين الكويتيين، الإمارات والعراق للمنافسة على اللقب وقال : العراق تتمتع بميزتي الأرض والجمهور، وتمتلك منتخباً جيداً، وفي الوقت نفسه فإن منتخب الإمارات يملك الحظوظ نفسها ولديه لاعبون جيدون رغم غياب علي مبخوت.

وأبدى المدرب الوطني راشد بديح تخوفه من النتائج العكسية وغير المتوقعة التي من الممكن أن تصيب «الأزرق» بالإحباط، خصوصاً في مباراة قطر المهمة، وقال: المنتخب الكويتي غامض لنا، ولم نشاهده سوى في مباراة واحدة أمام العراق وظهر بمستوى جيد إلى حد ما، والمدرب هو الأقرب للاعبين ويعرف المستويات ونقاط القوة والضعف من خلال التشكيلة التي استقر عليها رغم وجود غيابات مؤثرة بسبب الإصابة أو المستوى الفني، وعموماً الحذر مطلوب، ولدينا لاعبين من أصحاب الخبرة يجب أن يكون لهم دور في رفع معنويات الصاعدين ومنحهم الثقة.

وأشار راشد بديح إلى أن منتخب الكويت دخل الاستعداد للبطولة متأخراً ولم يستغل فترة «فيفا داي»، وخاض 3 مباريات ودية فقط ،كما غاب عنه الاستقرار الفني بوجود جهاز فني يتابع اللاعبين لتجهيزهم بالصورة المناسبة، ويبدو أنها عادة أصابت المنتخب، ففي «خليجي 23» بالكويت تم اختيار الصربي بونياك قبل البطولة بأسبوع معاراً من نادي الجهراء، و«خليجي 24» بالدوحة أسندت القيادة الفنية إلى ثامر عناد المدرب المساعد قبل انطلاق البطولة وشهدت النتائج خروجنا من الدور الأول، ونخشى تكرار هذا الأمر.

توقعات

وتوقع بديح أن ينحصر المربع الذهبي بين العراق كونه صاحب الأرض والجمهور ويمتلك اللاعبين المؤهلين للمنافسة، والمنتخب (السعودي أو العماني) من المجموعة الأولى الصعبة، وأرشح الإمارات والبحرين من المجموعة الثانية.

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› راشد بديح: «الأزرق» غامض بالنسبة لنا.. وأخشى النتائج العكسية

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